O mundo do futebol ficou em suspenso quando Christian Eriksen caiu inanimado nos minutos finais da primeira parte do Dinamarca-Finlândia, do grupo B do Euro 2020, disputado no Estádio Parken, em Copenhaga.



O médio dinamarquês recebeu prontamente assistência médico e foi isso que lhe salvou a vida. O médico da seleção da Dinamarca revelou que foi obrigado a fazer manobras de reanimação, acabando por conseguir trazer o jogador «de volta».



Não se deve, ainda assim, menosprezar e muito menos esquecer a atitude de Kjaer que foi o primeiro a prestar auxílio ao compatriota. De seguida, e em conjunto com Delaney, pediu aos colegas para criarem uma muralha em torno do colega de seleção para que ninguém o visse. Pouco depois, o defesa do AC Milan foi consolar a esposa de Eriksen, que por essa altura já assistia a tudo nas imediações do relvado.





A muralha dinamarquesa do século XXI.



Os médicos e Kjaer foram os verdadeiros heróis da noite. O veterano central fez tudo o que podia por um dos seus melhores amigos e não aguentou emocionalmente no recomeço da partida, conforme explicou o selecionador Kasper Hjulmand. Os heróis também quebram.



A imagem de Eriksen a sair de maca, consciente, em direção a um hospital de Copenhaga deu um sinal de esperança ao mundo do futebol, nessa altura já unido. As mensagens de apoio a Eriksen multiplicaram-se pelas redes sociais e chegaram um pouco de toda a parte.



Houve lágrimas, cânticos, orações, uma ou outra dedicatória, enfim, de tudo um pouco. Mas a notícia que todos queriam receber foi dada pela UEFA enquanto o jogo estava suspenso: o jogador dinamarquês estava acordado. Mais tarde, o empresário de Eriksen completou a atualização do seu estado de saúde: «Eriksen está a respirar e é capaz de falar.»



O jogo foi retomado horas depois de a seleção dinamarquesa conversar com Eriksen e de saber do seu estado de saúde. Os finlandeses, estreantes na prova, aplaudiram o regresso dos «vikings» ao relvado num gesto de fair-play tremendo.



Pohjanpalo marcou o golo que deu uma vitória histórica da Finlândia, mas o futebol já estava em segundo plano. A UEFA provou-o ao atribuir o prémio de melhor em campo a Eriksen, explicando que «o futebol é um jogo bonito e ele joga-o lindamente».



Com o mundo todo a apoiá-lo, Eriksen ganhou o maior jogo da sua vida. Por isso, e independentemente de tudo o que aconteça até 11 de julho, em Wembley, esta já é a maior vitória do Euro 2020.