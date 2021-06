No verão de 2019, Eden Hazard era um dos futebolistas mais famosos, mais talentosos e mais pretendidos do mundo. Saiu do Chelsea, assinou pelo Real Madrid e muitos consideravam-no um potencial vencedor da Bola de Ouro. As previsões falharam.



No Real, Eden tem sido massacrado por lesões e só foi capaz de fazer cinco golos em dois anos - fez 21 no Chelsea em 2018/19 -, jogando menos de 1000 minutos na última campanha. Sem surpresa, Eden chegou ao Euro 2020 sem ritmo e tem feito uma espécie de pré-época.



Jogou 18 minutos contra a Rússia, 31 frente à Dinamarca e deverá ser titular no jogo diante da Finlândia. «Eu tinha muitas dúvidas, não sabia se chegaria em condições a este Europeu», disse o avançado de 30 anos, em conferência de imprensa.



«Eu parti o tornozelo três vezes nas últimas épocas. Não voltarei a ser o que era há dez anos e tenho de saber conviver com isso. Mas não duvido das minhas qualidades e sei o que fazer em campo.»



José Mourinho diz que Eden só não é melhor porque «treina pessimamente». O futebolista diz que os problemas são as lesões. Roberto Martinez, o selecionado, garante que Eden está «perto do máximo».



Qual é a verdade? «Bem, não estou a cem por cento e ainda não consigo jogar 90 minutos. Prefiro jogar 70 minutos bons do que 90 minutos medíocres. O plano era preparar-me jogo a jogo, para chegar bem à fase a eliminar. Por isso, tenho mais um jogo.»