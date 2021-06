O selecionador da Polónia, Paulo Sousa, defendeu esta sexta-feira que a sua equipa tem «capacidade e confiança para fazer estragos» à Espanha, adversário na segunda jornada do grupo E do Euro 2020.

«Sou uma pessoa positiva. Nos momentos mais difíceis acontecem as transformações mais importantes. Temos de ultrapassar os nossos limites e ter convicção. Senti dentro do grupo que a temos. Espero que essa determinação e essa convicção se manifestem em tudo o que fizermos para alcançar a vitória», afirmou o técnico português, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

No entanto, Paulo Sousa está ciente do poderio espanhol: «É um dos favoritos. Nos últimos dez anos ganhou dois campeonatos da Europa e um do Mundo, o que diz bem da sua qualidade. E continua a tê-la. Pode ter tido alguns problemas com a finalização e, oxalá, isso aconteça amanhã [sábado]. Mas a Espanha tem qualidade para ser a campeã europeia.»

O treinador luso explicou depois como é que os seus jogadores podem anular o estilo de jogo da Espanha, baseado na posse de bola.

«Estou confiante que podemos prejudicar a Espanha, com boas circulações, atacando zonas específicas, criando-lhe dificuldades, sobretudo porque não está acostumada a defender mais do que alguns segundos sem a bola. Espero que possamos ter a bola e sermos verticais no nosso jogo para lhes causarmos danos», referiu.

Paulo Sousa elogiou ainda Lewandowski: «Ele fez muitas coisas. A partir do minuto 62, quando ficámos com 10, ele trabalhou muito mais do que o normal, teve uma chance clara com um cabeceamento que quase entrou, trabalhou sem bola criou espaços. Não é o que ele saber fazer melhor, mas sacrificou-se pela equipa.»

A Polónia defronta a Espanha este sábado, a partir das 20h00.