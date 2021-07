Depois da amarga derrota nos penáltis frente à Itália por 3-2, que garantiu o título de vencedor do Euro 2020 aos italianos, o selecionador ingês Gareth Southgate garante que quer continuar no cargo e participar no Mundial de 2022, no Catar.

Quando questionado sobre a continuidade no cargo de selecinador, Southgate primeiro respondeu que precisa de ponderar.

«Preciso de um tempo para refletir sobre o Euro 2020. Preciso de um descanso. É uma experiência incrível, mas liderar o teu próprio país nestas competições tem o seu preço. Não quero comprometer-me com nada por mais tempo do que deveria, então todas essas coisas têm de ser pensadas.

Mais tarde, vincou a vontade de continuar no cargo: «Quero levar esta equipa ao Qatar, sinto que avançámos ao longo destes quatro anos, conseguimos um quarto, um terceiro e agora um segundo lugar e isso é tão bom quanto qualquer um».

A continuidade de Southgate já tinha sido dado como provável pelo chefe executivo da Associação Inglesa de Futebol, Mark Bullingham, que durante a competição confessou que vai oferecer um novo contrato ao selecionador, que levou a Inglaterra às meias-finais do Mundial de 2018 e agora à final do Euro 2020.