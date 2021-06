Patrik Schick foi o herói checo em Hampden Park, estádio mais antigo do Euro 2020, no encontro frente à Escócia. O avançado do Bayer Leverkusen fez dois golos, mas o golaço de chapéu, a 45 metros da baliza, bastava para ser a FIGURA DO DIA para o Maisfutebol.



Foi, indiscutivelmente, um dos melhores golos de todos os tempos em fases finais de Europeus. Porém, o caminho do atacante até esta tarde de glória não foi sempre linear.



Quando era miúdo, Schick detestava ter o pai na bancada a assistir aos seus jogos. «Ele vivia demasiado os meus jogos e quando eu fazia asneiras olhava para ele e via-o com as mãos a tapar a cara», contou um dia. «Isso deixava-me nervoso. Com 12 anos joguei um torneio pelo Sparta e a dada altura ouvi o meu pai a gritar-me qualquer coisa. Virei-me para ele e mostrei-lhe o dedo do meio», contou um dia.



A vida de Patrik mudou em 2016 quando se transferiu do Sparta de Praga para a Sampdoria por quatro milhões de euros. A transferência para a Serie A, primeiro para Génova e depois para Roma, foi complicada para o ponta de lança que teve se adaptar ao estatuto de super estrela - os fãs italianos atiravam-se para cima do seu carro quando tinha de parar nos semáforos.



À sua maneira, Schick traçou o caminho até ao topo e certamente já deve ter o perdão do seu pai pela obra de arte desta segunda-feira.



Este texto foi baseado no perfil de Patrik Schick que pode ler no dossier dedicado à seleção da República Checa, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.