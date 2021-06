O avançado belga Romelu Lukaku também se associou às reações ao movimento em torno das garrafas nas conferências de imprensa, depois do gesto de Cristiano Ronaldo com a marca de refrigerantes: o jogador do Inter de Milão brincou com a situação e até deixou… uma proposta.

Lukaku disse para a marca de refrigerantes ligar à sua agência, a Roc Nation: «podemos trabalhar juntos», atirou o goleador belga, não contendo a gargalhada nos segundos seguintes.

Depois de Ronaldo tirar as garrafas da marca de refrigerantes, Pogba já tinha afastado a garrafa de cerveja, ao passo que outros, como Andriy Yarmolenko, até pediu para as marcas entrarem em contacto com ele.

Recorde-se que, esta quinta-feira, a UEFA veio a público pedir aos futebolistas para não retirarem patrocínios das conferências de imprensa.