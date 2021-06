Depois da lesão, a recuperação da melhor forma. Diogo Jota mostra-se a 100 por cento para dar o seu contributo à Seleção e revela que os últimos jogos no Liverpool serviram para apurar a sua condição.

«Estive lesionado durante boa parte da época, mas fiz um bom número de jogos a terminar, de modo a dar continuidade ao meu trabalho. Acho que estou preparado. Quis aproveitar todos os jogos como uma rampa de lançamento para o Euro», afirmou o extremo português na conferência desta manhã, no estádio do Vasas, centro de treinos da Seleção.

Jota falou sobre os seus dotes de exímio cabeceador e do bom registo de 90 golos em 260 jogos na carreira.

«Segredo? O golo é uma coisa que me fascina. Procuro sempre em todos os jogos. Espero poder trazer esse aspeto no jogo em prol da seleção», disse, acrescentando: «Não foi trabalho específico. As situações às vezes surgem, outras nem tanto. A impulsão não foi um trabalho específico.»

Na frente, Jota pode contar com a companhia de Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, além de Bruno Fernandes como médio ofensivo. Será esta a melhor frente de ataque de sempre? «De sempre não consigo dizer. Temos muita qualidade. Obviamente que a tarefa não é fácil para o mister», respondeu Jota.