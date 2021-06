Portugal joga já este domingo em Sevilha frente à Bélgica. Assim, a seleção nacional vai ter menos 48 horas de descanso em relação à Bélgica, um factor que Fernando Santos desvalorizou na conferência de imprensa após o jogo contra a França.



«Desvantagem? Não. O descanso é importante. Vamos ter de atenuar essa diferença de 48 horas e de recuperar jogadores. O que eles fizeram hoje dá-lhes capacidade anímica, mental, de reforço para poder anular, dentro do possível, esse cansaço. Há uma diferença, claro, ainda para mais jogando com temperaturas acima dos 30 graus. Não podemos ver isso como um handicap. Jogámos uma vez com a Bélgica há uns anos, vamos ver se houve alterações e preparar bem o jogo para podermos chegar ao jogo com o objetivo de passar aos quartos de final», referiu, em conversa com os jornalistas.



Em jeito de antecipação ao duelo com os «diabos vermelhos», o selecionador português frisou que os campeões da Europa podem criar dificuldades a qualquer adversário.



«A Hungria poderia ter feito o 3-2. E se tivéssemos perdido o que acontecia? Passava a Alemanha e Portugal ficava pelo caminho. Vamos fazer de tudo para ganhar, mantendo a nossa qualidade e matriz. Qualquer adversário vai ter dificuldades contra Portugal. Temos sempre condições para marcar. O nosso caminho está traçado. Os jogadores estiveram muito bem. Temos menos 48 horas de descanso, é verdade, mas não vale a pena falar mais sobre o assunto. Temos de descansar bem e darmos uma grande resposta em Sevilha», destacou.