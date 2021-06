Fernando Santos garante que Portugal vai entrar no Euro2020 com a mesma ambição que revelou em 2016, mas diz que há sete ou oito candidatos que perseguem o mesmo objetivo.

«Há uma diferença clara, isso é indiscutível. Portugal antes do Euro2016 disputou sempre o Europeu com a vontade de alcançar a vitória, esteve perto de o conseguir em 2004 e em mais duas ocasiões que chegou às meias-finais, mas em 2004 de forma mais clara porque chegou à final também. Mas não aconteceu, só aconteceu em 2016. A partir daí há uma clara diferença, Portugal apresenta-se aqui na mesma condição do que em 2016, com a confiança e convicção que podia chegar à vitória», começou por referir em conferência de imprensa.

O selecionador diz, no entanto, que há outros candidatos e Portugal vai ter de demonstrar qualidade para poder voltar a chegar longe. «Sabemos que há sete ou oito equipas que têm esse objetivo e mesmo aquelas que não são rotulamos como candidatos ou favoritos e podem lá chegar, como aconteceu em 2004. O que muda é que ganhamos um Campeonato da Europa, não mais do que isso», explicou.

Quanto ao onze que vai apresentar esta terça-feira frente à Hungria, o selecionador fechou-se em copas. «Percebo a pergunta, mas sou selecionador e não me vou por no papel de adepto», destacou ainda.