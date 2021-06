Pepe continua aos 38 anos a ser um dos pilares da Seleção Nacional e na conferência de antevisão do jogo de amanhã, com os campeões do mundo, esse facto motivou a curiosidade de um jornalista francês.

Como faz para continuar ao alto nível?

«Amo aquilo que faço: jogar futebol. Sou privilegiado em fazer o que amo. Todos os dias que me levanto faço-o com o maior prazer», afirmou o defesa-central que já vestiu a camisola da Seleção Nacional por 117 vezes, o que faz dele o quarto jogador mais internacional de sempre por Portugal, sendo o terceiro no atual grupo de trabalho atrás de Ronaldo e Moutinho.