Pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19, Portugal jogou perante um estádio cheio. No final da partida, Fernando Santos admitiu que «foi muito bom», independentemente dos adeptos serem maioritariamente húngaros.



«Foi muito. Nem sei a expressão certa para descrever o futebol sem espetadores. Quem joga a este nível, quer jogar com público seja nosso ou do adversário. Agradeço aos quatro mil portugueses que estiveram aqui, ouvi-os bem. Não foram só estes 60 mil, na maioria cidadãos húngaros, mas também os portugueses. Já no Europeu de 2016 éramos menos, mas éramos os melhores. Com público é que é bom», referiu, em conferência de imprensa.



Lembre-se que a seleção nacional, campeã da Europa em título, iniciou a defesa do título com o triunfo por 3-0 frente à Hungria com dois golos de Ronaldo e outro de Guerreiro.