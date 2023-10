O «benfiquista» Alexander Bah e o «sportinguista» Morten Hjulmand foram convocados para a seleção da Dinamarca.



A seleção orientada por Kasper Hjulmand vai defrontar o Cazaquistão, dia 14 de outubro, e San Marino, três dias depois, da fase de qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano.



A Dinamarca divide, lembre-se, a liderança do grupo H da fase de apuramento para o Euro 2024 com a Eslovénia.



Os convocados da Dinamarca:

Guarda-Redes: Kasper Schmeichel, Frederik Ronnow e Mads Hermansen;

Defesas: Joakim Maehle, Victor Kristiansen, Andreas Christensen, Victor Nelsson, Simon Kjaer, Joachim Andersen, Alexander Bah

Médios: Christian Eriksen, Philip Billing, Christian Norgaard, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg e Mathias Jensen;

Avançados: Mathias Jensen, Mohamed Daramy, Robert Skov, Rasmus Hojlund, Jonas Wind, Yussuf Poulsen, Andras Skov Olsen e Jesper Lindstrom;