Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Moreirense no Estádio José Alvalade (jornada 5 da Liga 2023/24):

[Sobre a exibição de Hjulmand]

«Acima de tudo a consistência no remate dele [n.d.r.: o 1-0]. Foi igual ao de Braga, mas não estava lá o Pote… para atrapalhar o golo [risos]. Gostei muito, fez muitos desarmes e foi muito inteligente. Vai melhorar muito fisicamente e aumentar o registo de golos. Não é coincidência. Ele aparece muitas vezes. Teve um remate ao poste e tem essa capacidade. Quando o Hugo Viana o foi buscar, pensámos num jogador mais posicional, mas a capacidade que tem com a bola é a principal função dele no Sporting. Gostei muito da exibição, acho que tem muito para crescer e que vai crescer muito.»

[Hjulmand muito diferente do Ugarte, mas parecido com Palhinha fisicamente. Diferente para Palhinha é mesmo essa maior capacidade com bola do dinamarquês?]

«Acima de tudo é mais posicional, mais cerebral. O Ugarte às vezes perdia-se, o Palhinha nem tanto. Mas o Palhinha tinha uma capacidade de recuperar que o Morten [Hjulmand] não tem. É fisionomia. O Morten é muito inteligente a roubar bolas e vai ter também números muito altos de recuperações. O Palhinha melhorou muito nas variações e no jogo entrelinhas, mas o Morten tem mais capacidade nesse aspecto. Tem de melhorar na forma como pressiona, na forma explosiva, mas isso tem a ver com sentir-se mais confortável. Ele quase não fazia golos e agora vai fazer. Porque remata bem e chega bem. Temos de usar essa característica.»

[Amorim sentiu necessidade de elogiar outro jogador do Sporting]

«Falámos muito do Morten nesta conferência, mas o jogo do Morita foi muito bom. Ele já era bom no Santa Clara, mas ele cresceu muito. Está um jogador muito completo. Ainda temos o Dani [Bragança], o Dário [Essugo] e o Inácio, que pode subir para lá.»

[Hjulmand e Morita são a dupla definitiva para o meio-campo do Sporting?]

«Não há dupla definitiva. Depende do momento e do jogo. Só o facto de o Dani ter pé esquerdo pode mudar alguma coisa no jogo. Consoante os jogos, competições e o adversário, vamos mudando. Está longe de estar definido quem são os médios-centros e os jogadores das outras posições. Porque tem de haver rotação, porque se não, não chegamos para todas as competições.»