O selecionador da Islândia deixou rasgados elogios a Portugal, mas acredita que a Islândia pode surpreender em Alvalade e impedir a equipa das quinas de fechar a fase de apuramento para o Euro 2024 com pleno de vitórias.

«Jogar contra Portugal, em Portugal, é sempre uma tarefa difícil. É uma das melhores equipas na Europa. Temos de defender bem e ter eficácia no ataque. Pensamos que é possível fazermos algo. É importante para a equipa ganhar confiança e esta é a partida perfeita para isso, contra uma das melhores equipas na Europa», afirmou Age Hareide na conferência de imprensa de antevisão ao jogo marcado para este domingo no Estádio José Alvalade.

«Temos de trabalhar na nossa equipa, tanto defensiva, como ofensivamente. Acredito que os jogadores farão aqui em Portugal o mesmo que fizeram no outro encontro. Nos jogos contra este tipo de equipas, temos sempre a possibilidade de mostrar qualidade e esperamos fazer um bom jogo», realçou o selecionador, que assumiu o cargo em abril e orientou a equipa na derrota caseira com Portugal por 1-0, com golo de Cristiano Ronaldo aos 89 minutos.

Portugal, que já garantiu o apuramento e a conquista do grupo, lidera com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e que também já se qualificou, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, que é último, sem qualquer ponto.