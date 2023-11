Ficou a conhecer-se esta manhã o sorteio do playoff de acesso ao Euro 2024, competição que vai realizar-se no próximo verão, na Alemanha.

No caminho A, o primeiro jogo ditou um duelo entre a visitada Polónia e a visitante Estónia, enquanto País de Gales e Finlândia vão medir forças na outra partida, no Reino Unido.

No caminho B, Israel vai receber a Islândia, ao passo que a Ucrânia, do benfiquista Trubin, vai jogar em casa da Bósnia, adversária de Portugal durante a fase de qualificação.

Por último, no caminho C, teremos um Geórgia-Luxemburgo (também do grupo de Portugal) e um Grécia-Cazaquistão. Este caminho já estava definido ainda antes do sorteio, uma vez que todas as seleções competiram na divisão C da Liga das Nações.

Refira-se que neste playoff, os semifinalistas defrontam-se a uma mão para se apurarem para a final. O vencedor dessa final conseguirá a qualificação para o Campeonato da Europa, prova para a qual já estão apuradas 21 seleções – as últimas três vagas ficarão decididas precisamente neste playoff.

As meias-finais jogam-se no dia 21 de março do próximo, e cinco dias depois, a 26, realizam-se as finais.