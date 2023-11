Está praticamente definida a constituição dos quatro potes para o sorteio do Euro 2024. Depois do encerramento da fase de grupos de qualificação, já só falta mesmo conhecer as três seleções vencedoras dos três caminhos do play-off, que vão ocupar o pote 4.

Esta terça-feira, a Turquia e a Roménia confirmaram o primeiro lugar nos respetivos grupos e, por isso, a presença no pote 2.

A Croácia, que garantiu esta noite a última vaga via fase de grupos, vai para o pote 3 e este apuramento dos croatas atirou a Itália para o pote 4, também confirmado esta terça-feira para a Suíça, que não conseguiu levar a melhor sobre a Roménia para vencer o grupo.

Portugal, que está no pote 1, evita alguns “tubarões”, como a anfitriã Alemanha, mas também França, Espanha, Bélgica e Inglaterra, mas pode apanhar várias das melhores seleções da Europa que estão distribuídas nos restantes três potes.

De recordar que o pote 1 é composto pela seleção anfitriã, mais os cinco melhores vencedores de grupo na qualificação (nota: como há grupos com cinco e outros com seis seleções, os resultados ante os sextos classificados não contaram para este cálculo). O pote 2 conta com os cinco piores vencedores de grupo, mais o melhor segundo. O pote 3 tem mais seis segundos classificados (do 2.º melhor ao 7.º melhor entre os dez grupos). O pote 4 tem os três piores segundos classificados, mais os três vencedores do play-off agendado para março de 2024.

O sorteio do Euro 2024 está marcado para 2 de dezembro, em Hamburgo.

POTE 1

Alemanha

Portugal

França

Espanha

Bélgica

Inglaterra

POTE 2

Hungria

Turquia

Dinamarca

Albânia

Roménia

Áustria

POTE 3

Países Baixos

Escócia

Eslovénia

Eslováquia

Chéquia

Croácia

POTE 4

Itália

Sérvia

Suíça

Vencedor play-off caminho A

Vencedor play-off caminho B

Vencedor play-off caminho C