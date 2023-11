A França empatou esta noite na Grécia (2-2), na última jornada do grupo B da qualificação para o Euro 2024, e desperdiçou assim a hipótese de imitar Portugal – a única seleção a consegui-lo – e terminar esta fase com um registo imaculado.

Em Atenas, Kolo Muani deu vantagem à equipa gaulesa em cima do intervalo, mas a formação da casa deu a volta ao marcador em cinco minutos: Bakasetas empatou aos 56m, depois de uma perda de bola na defensiva da França, Ioannidis completou a reviravolta aos 61m.

Já com Mbappé em campo – havia sido suplente –, «Les Bleus» chegaram à igualdade à lei da bomba: Youssouf Fofana, a 15 minutos do fim, bateu o ex-Benfica Vlachodimos com um remate fortíssimo de meia-distância.

No conjunto grego, Sotiris, médio emprestado pelo Sporting ao Olympiakos, entrou no segundo tempo.

Com este resultado, a França termina o grupo com sete vitórias e um empate, precisamente o desta noite. A Grécia, terceira classificada, vai ao playoff.

No Algarve, os Países Baixos, também já apurados, golearam Gibraltar, por 6-0.

Calvin Stengs (10m, 50m e 62m), Mats Wieffer (23m), Teun Koopmeiners (38m), e Cody Gakpo (81m) fizeram os golos da «Laranja Mecânica».

Gibraltar termina o grupo B em último, com zero pontos e atrás ainda da Irlanda, que fez seis.