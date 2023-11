A Croácia carimbou esta noite a qualificação para o Euro 2024, ao vencer na derradeira jornada do grupo D a Arménia, por 1-0.

Ante Budimir, aos 43 minutos, fez o único golo do encontro, servido por Borna Sosa.

Musa, avançado do Benfica que integrou outras convocatórias da seleção croata, não constou na ficha de jogo desta partida.

Para o playoff de apuramento segue o País de Gales, que não foi além de um empate na receção à já apurada Turquia, a uma bola.

Neco Williams, aos sete minutos, até deu vantagem aos galeses, mas Yusuf Yazici, a 20 minutos dos 90, fez o 1-1, de penálti.

Contas feitas, a Turquia termina o grupo na liderança, com 17 pontos, mais um do que a Croácia e quatro do que Gales. A Arménia fica em quarto, com oito pontos, e a Letónia fica em último, com apenas três pontos.