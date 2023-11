Roménia e Suíça já tinham garantido a qualificação para a fase final do campeonato da Europa, mas reservaram uma ponta de emoção para a última partida. O duelo desta trerça-feira, em Bucareste, valia o primeiro lugar no Grupo I.

A jogar em casa – e em vantagem – os romenos só precisavam de um ponto para atingir esse objetivo. No entanto, depressa se viu que ninguém iria jogar para o empate.

A Suíça teve mais posse de bola e tentou atacar mais, mas não foi capaz de marcar. Já a Roménia, mais vertical nas suas ações, fez o único golo aos 50 minutos, por Denis Alibec.

A Roménia acaba a qualificação com 22 pontos e sem derrotas; a Suíça perdeu pela primeira vez, somando 17 pontos.

Israel confirma terceiro lugar.

A seleção israelita já sabia que só poderá chegar ao Europeu através do play-off, no próximo ano. Tinha presença garantida nessa repescagem desde que ganhou o respetivo grupo na Liga das nações da UEFA.

Mesmo assim, encontrou motivação para ir a Andorra somar mais três pontos e fechar a qualificação com 15, no terceiro lugar do grupo.

Um autogolo de Joan Cervós, aos 29 minutos, e um remate de Kinda, aos 81, fizeram o resultado.

Bielorrússia surpreende Kosovo

Num jogo para cumprir calendário, entre seleções já eliminadas, a Bielorrússia ultrapassou o Kosovo mesmo na última jornada. Antilevskiy, aos 43 minutos, fez o único golo da partida.

Com este triunfo, a Bielorrússia chegou aos 12 pontos e ao quarto lugar, passando o Kosovo, que terminou com 11.