Na derradeira jornada do Grupo C, Itália e Ucrânia disputaram a última vaga que dava a qualificação direta para o Euro 2024 e os italianos saíram por cima, apesar do empate a zero, devido à vantagem no confronto direto.

As duas seleções chegaram a Leverkusen, casa emprestada dos ucranianos, com 13 pontos. Depois do triunfo por 2-1 em casa, a squadra azzurra sabia que precisava apenas de um empate para chegar ao próximo Europeu, enquanto os ucranianos precisavam de vencer.

Os anfitriões começaram com energia, mas por volta do primeiro quarto de hora assistiu-se a uma oportunidade para cada equipa. Primeiro, foi Sudakov a testar os reflexos de Gigi Donnarumma com um remate de longa distância e, depois, foi Barella a forçar a defesa de Anatoliy Trubin, guarda-redes do Benfica que foi titular.

De resto, o guardião dos encarnados voltou a estar em destaque por volta da meia-hora, quando negou o golo a Raspadori numa situação de um para um.

Ao intervalo, Luciano Spalletti optou por colocar uma referência ofensiva na frente e lançou Gianluca Scamacca. Os transalpinos entraram melhor no segundo tempo e ainda ameaçaram o golo, antes de recuarem linhas para tentar conservar o resultado.

A Ucrânia até ameaçou o golo nos descontos, mas os italianos souberam aguentar o nulo no marcador.

Depois de ter falhado a presença no Mundial do Qatar, a Itália, campeã europeia em título, está de novo numa fase final. Por seu turno, a Ucrânia vai discutir a presença no Euro 2024 via play-off.

No outro jogo do grupo, a Inglaterra, que já tinha presença confirmada na prova que terá lugar na Alemanha, apresentou um onze com algumas mexidas e empatou a um golo na Macedónia do Norte.

Rico Lewis, jovem do Manchester City, estreou-se pela seleção principal inglesa e cometeu um penálti aos 40 minutos. Na cobrança, Enis Bardhi ainda permitiu a defesa a Jordan Pickford, mas abriu o marcador na recarga.

Contudo, os visitantes empataram na segunda parte, graças a um autogolo de Atanasov (59m).

Quanto às contas do grupo, agora concluído, Inglaterra termina na primeira posição, com 20 pontos, seguida da Itália, com 14. Em terceiro, fica a Ucrânia (14 pontos), à frente de Macedónia do Norte (oito) e Malta (zero).