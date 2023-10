A República Checa, com o benfiquista David Jurásek no onze inicial, sofreu esta quinta-feira uma pesada derrota em casa da Albânia (3-0), numa partida da sétima jornada do grupo E da fase de qualificação para o Euro 2024.

Ylber Asani abriu o marcador logo aos nove minutos, e Mojmir Chytil deixou a vida do conjunto checo ainda mais complicada quando foi expulso por duplo amarelo, aos 40 minutos.

A jogar com mais um, a formação da casa ampliou a vantagem na segunda parte, com um bis de Taulant Seferi, aos 51 e 73 minutos.

No mesmo grupo, a Polónia venceu no terreno das Ilhas Faroé (2-0), no primeiro jogo após a saída de Fernando Santos do comando técnico da formação polaca.

Sebastian Szymanski (4m) e Adam Buksa (65m) fizeram os golos do encontro.

Com estes resultados, a Albânia lidera o grupo, com 13 pontos, mais quatro do a Polónia e cinco do que a República Checa, embora estes últimos tenham um jogo a menos.