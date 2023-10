A Turquia venceu a Croácia, esta quinta-feira, em Osijek, por 1-0, na sétima jornada da fase de qualificação para o Europeu 2024.

Tal como esperado, face às várias baixas no ataque, Zlatko Dalic deu a titularidade a Petar Musa. Ao quinto jogo pela Croácia, o avançado do Benfica foi titular, enquanto Orkun Kökcü não saiu do banco de suplentes, onde esteve Vincenzo Montella, em estreia no comando da seleção turca.

O único golo da partida foi apontado por Baris Yilmaz, em cima da meia-hora. Após um passe longo de Salih Ozcan, o avançado do Galatasaray aproveitou a má saída da baliza de Dominik Livakovic e marcou.

Musa saiu aos 63 minutos, depois de uma exibição apagada, mas onde somou um remate enquadrado.

No outro jogo do grupo, a Letónia conseguiu a primeira vitória nesta fase de apuramento, diante da Arménia, por 2-0, em Riga.

Ikaunieks abriu a contagem aos 39 minutos e Balodis fez o 2-0 aos 68.

A Turquia está na primeira posição do Grupo D, com 13 pontos em seis jogos, mais três do que a Croácia, que está no segundo posto, mas tem menos um jogo. Seguem-se a Arménia (sete pontos em seis jogos), País de Gales (sete pontos em cinco jogos) e Letónia (três pontos em seis jogos).