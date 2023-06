Portugal defronta, este sábado, a Bósnia numa partida da terceira jornada do grupo J da fase de apuramento para o Euro 2024.



O pontapé de saída está agendado para as 19h45 e o Maisfutebol vai estar na Luz para lhe contar tudo AO MINUTO.



A seleção nacional venceu os dois primeiros jogos sem dificuldades frente a Liechtenstein e Luxemburgo, liderando o grupo com seis pontos. Há dúvidas sobre a condição física de Gonçalo Ramos, avançado que esteve afastado do restante grupo devido a uma mialgia.



Por sua vez, a Bósnia divide o terceiro lugar com a Islândia fruto de uma vitória em dois encontros.



