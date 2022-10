Portugal vai defrontar Bósnia e Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein no apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, ditou o sorteio realizado esta manhã, em Frankfurt, Alemanha.



No final da cerimónia, Fernando Santos considerou que a seleção portuguesa é favorita a vencer o grupo J, mas frisou que apenas vai começar a pensar na qualificação para o próximo Europeu em janeiro.



«Foi um sorteio atípico. Por esta altura já estaríamos a discutir a qualificação do Europeu e dos jogos, mas ainda temos o Mundial. O foco tem de ser o Mundial, é a primeira prova que vamos discutir. Em relação ao sorteio, Portugal é favorito, mas só depois do Mundial vamos pensar nas possíveis dificuldades que vamos ter», começou por dizer, em declarações reproduzidas pela SportTV.



«O mais importante é o Mundial. Este resultado, vou pô-lo dentro da mala e esquecê-lo até janeiro. Claramente Portugal é favorito a qualificar-se, mas só vamos pensar nisto depois do Mundial», acresentou ainda.