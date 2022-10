O sorteio da fase de qualificação para o Euro 2024 realizou-se este domingo, de manhã, em Frankfurt, na Alemanha.



Portugal, que entrou no sorteio como um dos cabeças de série, ficou integrado no grupo J. Nota para o grupo B que inclui Países Baixos e França, duas seleções historicamente candidatas à conquista do torneio.



Por sua vez, Itália e Inglaterra, finalistas no último Euro 2020, vão defrontar-se no grupo C.



O Campeonato da Europa vai realizar-se em dez cidades da Alemanha.





O quadro completo do sorteio da fase de apuramento para o Euro 2024:





Grupo A: Espanha, Escócia, Noruega, Geórgia e Chipre;



Grupo B: Países Baixos, França, República da Irlanda, Grécia e Gibraltar;



Grupo C: Itália, Inglaterra, Ucrânia, Macedónia do Norte e Malta;



Grupo D: Croácia, País de Gales, Arménia, Turquia e Letónia;



Grupo E: Polónia, Rep. Checa, Albânia, Ilhas Faroé e Moldávia;



Grupo F: Bélgica, Áustria, Suécia, Azerbaijão e Estónia;



Grupo G: Hungria, Sérvia, Montenegro, Bulgária e Lituânia;



Grupo H: Dinamarca, Finlândia, Eslovénia, Cazaquistão, Irlanda do Norte e São Marino;



Grupo I: Suíça, Israel, Roménia, Kosovo, Bielorrússia e Andorra;



Grupo J: Portugal, Bósnia e Herzegovina, Islândia, Luxemburgo, Eslováquia e Liechtenstein;