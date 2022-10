A Seleção Nacional vai ficar a conhecer este domingo os adversários da fase de qualificação para o Euro2024 que vai decorrer na Alemanha, num sorteioque está marcado para as 11h00 portuguesas. Portugal, que será cabeça de série, vai integrar o Pote 1.

Os 53 países elegíveis para esta qualificação, sem contar com a Alemanha (país anfitrião) e a Rússia (suspensa devido à guerra na Ucrânia), vão ser distribuídos por dez grupos, sete com cinco seleções e outros três com seis.

Os quatro finalistas da Liga das Nações – Países Baixos, Croácia, Espanha e Itália - vão ser os primeiros a ser distribuídos, de forma a ficarem nos grupos de cinco equipas, para poderem participar na fase final da segunda prova da UEFA em junho de 2023. Seguem-se depois os restantes cabeças de série do Pote 1 que, além de Portugal conta também com a Dinamarca, Bélgica, Hungria, Suíça e Polónia.

Estas seleções não se defrontam, mas podem encontrar potências do futebol europeu, como a França e a Inglaterra, que estão no Pote 2 que conta ainda com Áustria, República Checa, País de Gales, Israel, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Escócia e Finlândia.

O sorteio conta ainda com algumas restrições de seleções que, à partida, não vão poder defrontar-se na fase de qualificação, como são os casos de Arménia/Azerbaijão, Bielorrússia/Ucrânia, Gibraltar/Espanha, Kosovo/Bósnia e Kosovo/Sérvia.

Os jogos desta fase de qualificação vão decorrer entre março e novembro de 2023. Os dois primeiros classificados de cada um dos dez grupos apuram-se diretamente para a fase final, juntando-se ao anfitrião Alemanha, enquanto as três vagas restantes serão definidas num play-off a disputar em março de 2024.

A fase final do Europeu vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho de 2024.

Os potes para o sorteio deste domingo

POTE DA LIGA DAS NAÇÕES: Países Baixos, Crioácia, Espanha e Itália.

POTE 1: Dinamarca, PORTUGAL, Bélgica, Hungria, Suíça e Polónia.

POTE 3: Ucrânia, Islândia, Noruega, Eslovénia, República da Irlanda, Albânia, Montenegro, Roménia, Suécia e Arménia.

POTE 4: Geórgia, Grécia, Turquia, Cazaquistão, Luxemburgo, Azerbaijão, Kosovo, Bulgária, Ilhas Feroé e Macedónia.

POTE 5: Eslováquia, Irlanda do Norte, Chipre, Bielorrússia, Lituânia, Gibraltar, Estónia, Letónia, Moldávia e Malta.

POTE 6: Andorra, São Marino e Liechtenstein.