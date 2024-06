O Turquia-Portugal ficou marcado por cinco invasões de campo que obrigaram a várias interrupções. Cada um dos adeptos que entrou no relvado tentou chegar a Cristiano Ronaldo e quase todos ficaram a poucos metros do português sem serem travados pela segurança.



Após o jogo, Roberto Martínez mostrou «preocupação» pela facilidade com que os fãs entram no terreno de jogo.



«É uma preocupação. Tivemos sorte porque hoje as intenções eram boas. Todos adoramos que os adeptos reconheçam as grandes estrelas. Mas pode tornar-se um momento muito difícil se as intenções forem más. Não devia acontecer quando há muita segurança e proteção. Devemos mandar uma mensagem e explicar que esta não é a forma ideal», disse, na sala de imprensa do Signal-Iduna Park.



A Seleção nacional derrotou, este sábado, a Turquia por 3-0 e confirmou, não só a passagem aos oitavos de final do Euro 2024, mas também o primeiro lugar do grupo F.