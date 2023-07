A seleção nacional de sub-19 venceu (2-1) a congénere de Malta, anfitriã do Campeonato da Europa, na última jornada do Grupo A da competição, garantindo o pleno de triunfos nesta fase. Ainda assim, o selecionador não ficou satisfeito.

Portugal avança para as meias-finais como primeira classificada do grupo, ficando a conhecer o próximo adversário nesta segunda-feira. Espanha (6 pontos), Noruega (4) e Islândia (1) ainda discutem o apuramento no Grupo B.

Já com o apuramento e o topo da classificação garantidos, Joaquim Milheiro fez nove alterações no onze nacional, mantendo apenas Gabriel Brás e Gonçalo Esteves na defesa.

Malta, já sem hipóteses de apuramento, Malta procurou um jogo intenso, de pressão constante sobre o portador da bola e nível elevados de agressividade. Porém, com enorme mais-valia técnica, Portugal contornou facilmente as dificuldades.

A vantagem chegou logo ao 8.º minuto de jogo. Herculano Nabian recuperou o esférico em zona ofensiva, tocou para João Vasconcelos e este serviu Miguel Falé no corredor central. O jovem avançado do Sp. Braga tirou um adversário do caminho e rematou rasteiro, à entrada da área, assinando o seu primeiro golo no Euro sub-19.

A seleção local, orientada pelo português Tozé Mendes, procurou responder ainda na etapa inicial, enquanto as pernas não falharam, sem criar reais ocasiões de perigo. Do outro lado do relvado, Portugal ameaçou o 2-0 sem aumentar em demasia o ritmo.

Joaquim Milheiro foi trocando unidades na etapa complementar para evitar sobrecargas físicas. Porém, sem que nada o fizesse prever, Malta chegou ao empate numa tremenda infelicidade de Diogo Pinto. Bola longa, o guarda-redes hesitou na saída, acertou com a bola em Basil Tuma e o possante avançado do Reading atirou para o fundo da baliza (71m). Foi o primeiro golo maltês numa fase final de um Campeonato da Europa de sub-19.

Perante um cenário totalmente inesperado e a evidente irritação do selecionador luso, Portugal lançou-se de imediato na frente e chegou com relativa facilidade ao 2-1. Carlos Borges cruzou no flanco esquerdo, Miguel Falé rematou contra um adversário e João Vasconcelos - igualmente do Sp. Braga - surgiu no empate vazio para o desvio providencial (72m).

Problema resolvido em três minutos, pleno garantido após o sobressalto. Nada que tenha, ainda assim, devolvido um sorriso ao rosto de Joaquim Milheiro.

Seleção portuguesa no primeiro lugar do Grupo A, Itália na segunda posição. Nesta segunda-feira, Espanha, Noruega e Islândia procuram o apuramento no Grupo B.