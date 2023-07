A seleção portuguesa de sub-21 foi segunda classificada do Grupo A do Campeonato da Europa de sub-21 e defronta no domingo (17h00) a Inglaterra, vencedora do Grupo C. À margem da preparação para o encontro, o diretor das equipas jovens falou sobre a estratégia da Federação Portuguesa de Futebol.

«Cada um tem a sua estratégia. Podíamos estar a dizer que fomos buscar jogadores aos sub-19 e que os AA vieram buscar aqui aos sub-21. Acima de nós, está a seleção A e essa é a mais importante. É uma decisão nossa. Felizmente, as coisas têm corrido muito bem até agora e há uma relação e uma confiança enormes entre a direção e os técnicos de todas as seleções nacionais. Achamos que a melhor estratégia é essa», disse Pedro Pauleta, de acordo com a Agência Lusa.

Jogadores como António Silva, Gonçalo Inácio, Vitinha ou Gonçalo Ramos seriam elegíveis para disputar o Euro sub-21, mas foram chamados pelo selecionador principal, Roberto Martínez, no último mês: «O Rui Jorge fez a sua convocatória e, a partir daí, serão estes os melhores 23 jogadores que temos para representar Portugal e temos de lhes dar valor. Se tirarmos o resultado, não jogámos assim tão mal no primeiro duelo [derrota frente à anfitriã Geórgia, por 2-0]. Dominámos completamente na primeira parte, mas sofremos dois golos em duas bolas. Às vezes, é preciso analisar o jogo pelo que foi feito e não só pelo resultado.»

«Queremos que todas as nossas seleções possam ganhar títulos. Nunca ganhámos com os sub-21 e isso revela a dificuldade de uma prova na qual estivemos em três finais. Um dia, gostávamos que isso acontecesse. Se for este ano, melhor», rematou Pedro Pauleta.