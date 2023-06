Rui Jorge, selecionador nacional, em declarações à RTP3, após a vitória e o apuramento de Portugal para os quartos de final do Euro de sub-21:



«Estou muito satisfeito por continuar em prova. Ainda não demonstrámos toda a qualidade que nos trouxe até aqui, mas temos mostrado um grande espírito de equipa e uma vontade enorme. Obviamente que isso não me preenche. Temos mais um jogo para fazer, vamos tentar melhorar e mostrar o que eu acho que temos capacidade para fazer.»



Se acreditei sempre? Já disse muitas vezes que a nossa tarefa não é acreditar ou deixar de acreditar, mas preparar as coisas e tentar sermos melhores. Enquanto fosse matematicamente possível, iríamos lutar e acima de tudo, lutar por vencer o nosso jogo. E para isso, teríamos de ser mais fortes. Voltámos a cometer alguns deslizes graves, mas não fomos penalizados por eles. Caso contrário, estaríamos fora desta fase final. É claro que também tivemos as nossas ocasiões, mas tivemos sorte nesse aspeto. Deram-nos mais uma oportunidade para continuar aqui, para mostrarmos o nosso valor. Estes jogadores merecem mesmo pelo que têm lutado.»



[Sobre a possibilidade de Portugal sonhar com a conquista do Euro?]: «Já não sei que mais hei-de dizer. Respondo o mesmo que respondi anterior.»



«Inglaterra? Adversário tremendo. A Holanda era uma equipa com muita qualidade e ficou pelo caminho. Já vimos jogos da Inglaterra, é uma equipa fantástica, cheia de jogadores talentosos e com bom espírito de grupo. Vamos aproveitar mais esta oportunidade que temos para mostrar o nosso valor e desfrutar de uma fase final de um Europeu, que é sempre um momento tremendo.»