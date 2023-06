A três minutos do final, escrevia-se que a participação portuguesa no Euro sub-21 era uma desilusão. Textos foram reescritos, opiniões foram alteradas, enfim, tudo por causa de um penálti caído do céu para Portugal, ao minuto 88 do duelo com a Bélgica.



Tiago Dantas marcou e deu a primeira vitória à equipa nacional nesta prova (2-1). O empate entre Países Baixos e Geórgia, um dos resultados que agradava a Portugal, confirmou-se e a equipas da Quinas celebrou a passagem aos quartos de final.



Portugal teve sorte, muita sorte. Teve mais felicidade do que mérito, de resto.



Apesar do apuramento, o que a formação e Rui Jorge tem feito na Geórgia não é condizente com o que fez no passado recente nem na fase de apuramento. Nem é suficiente, sublinhe-se. No entanto, tem uma hipótese de limpar a imagem que deixou até ao momento no próximo domingo diante da Inglaterra.



O selecionador nacional deixou no banco André Almeida, autor do golo contra os Países Baixos, e colocou de início Francisco Conceição. Portugal apresentou-se em losango com Pedro Neto a deambular nas costas do extremo do Ajax e de Fábio Silva (caiu demasiadas vezes na esquerda).



Porém, a seleção nacional entrou mal no encontro e logo aos dois minutos, Openda acertou no poste depois de um erro tremendo de Samu Costa. Portugal respondeu no minuto seguinte por Pedro Neto e mais tarde, aos 10', por Fábio Silva. Em ambas as ocasiões, Vandevoordt brilhou.



Pertenceu aos diabos vermelhos a melhor ocasião para marcar até ao intervalo, mas Celton Biai (belo jogo) evitou o golo de Balikwisha. Ao contrário do arranque do primeiro tempo, a seleção nacional teve o ascendente do jogo a abrir a etapa complementar e Fábio Silva falhou o desvio na pequena área, após cabeceamento de Neves.



O avançado e o médio voltariam a combinar minutos mais tarde no lance que deu o golo português. Fábio Silva impediu a saída da bola na esquerda, deixou um adversário para trás e cruzou com a bola a sofrer um desvio num adversário. Esta seguiu na direção de João Neves que, de primeira, fez um belo golo.



Imaginava-se que Portugal não iria recuar e agarrar-se ao 1-0 como aconteceu na ronda anterior. Mas foi exatamente o que aconteceu e nove minutos depois, a Bélgica marcou por Vertessen, "acabadinho" de entrar. Rui Jorge também já tinha mexido e abdicado de Francisco Conceição e lançado Diego Moreira.



Após o empate, Fábio Silva e João Neves saíram e entraram André Almeida e Henrique Araújo. Ainda assim, Portugal não voltou a ser a equipa que habitualmente é, não foi brilhante, mas teve uma alma tremenda. E sorte até porque a Bélgica teve um golo anulado e um falhanço de Vertessen na cara de Celton Biai nos 12 minutos finais.



Caído do céu surgiu um penálti aos 88 minutos a punir uma cotovelada infantil de Debast em Paulo Bernardo quando tentava cobrir a saída do guarda-redes. Tiago Dantas não tremeu e converteu o lance em golo.



Os minutos até ao apito final não tiveram história. O jogo terminou e Portugal celebrou depois de uma pequena espera pelo fim do Países Baixos-Geórgia.