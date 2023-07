A seleção inglesa sagrou-se campeã europeia de sub-21 este sábado, ao vencer a Espanha por 1-0, em Batumi, na Geórgia.

No derradeiro encontro, que colocou frente a frente as duas melhores equipas da prova, um golo de Curtis Jones em cima do intervalo ditou o resultado final.

Os ingleses, que tinham vencido todos os cinco jogos da prova, um dos quais diante de Portugal, nos quartos de final, entraram mais fortes e conseguiram colocar a La Roja em sentido, algo que ainda não se tinha visto na competição.

Ainda assim, o golo só chegou em tempo de descontos da primeira parte. Cole Palmer, médio do Manchester City, beneficiou de um livre à entrada da área, armou o remate, mas a bola sofreu um desvio em Curtis Jones, traiu Arnau Tenas e parou no fundo das redes.

Logo após o golo, gerou-se uma enorme confusão no relvado, que envolveu vários elementos das duas equipas, devido aos festejos efusivos dos jogadores ingleses. Na sequência do alvoroço, o antigo internacional inglês Ashley Cole, foi expulso, assim como um elemento do staff espanhol.

Já na segunda parte, aos 52 minutos, o avançado do Sporting de Braga Abel Ruiz, que foi titular, tal como Victor Gómez, até marcou de cabeça, mas o golo foi invalidado por fora de jogo.

A Espanha tentou ir em busca do prejuízo, somou várias ocasiões de golo, mas esteve uns furos abaixo do ponto de vista emocional, além de não ter conseguido superar a organização defensiva dos ingleses, que terminaram o Europeu sem sofrer qualquer golo e estabeleceram um novo recorde.

Mas tudo poderia ter mudado no oitavo minuto do tempo de compensação. Após um duelo com Colwill, Abel Ruiz ficou muito queixoso na grande área e, depois de ver as imagens de VAR, o árbitro da partida assinalou penálti.

Com toda a responsabilidade em cima dos ombros, o avançado do Sp. Braga permitiu a defesa a James Trafford, que ainda travou a recarga e segurou o triunfo.

Depois da conquista em 1984, Inglaterra volta a festejar a conquista de um Euro sub-21.