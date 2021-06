Os internacionais ingleses Ben Chilwell e Mason Mount, ambos do Chelsea, foram isolados do resto da selecção inglesa que está a disputar a fase final do Eu2020 depois de terem estado em contato próximo com o escocês Billy Gilmour que acabou por ter um teste positivo à covid-19 depois do jogo entre as duas selecções britânicas na passada sexta-feira. Os dois jogadores vão falhar o jogo desta terça-feira com a República Checa e podem ter os oitavos de final em risco.

Seguindo os protocolos sanitários impostos pela federação inglesa, os dois jogadores do Chelsea vão ficar isolados até 28 de junho, a treinar numa área reservada do St. Georges Park, o centro de estágios da Inglaterra.

A federação inglesa informou, entretanto, que toda a comitiva, incluindo jogadores e staff, fizeram testes na segunda-feira e todos apresentaram resultados negativos, tal como já tinha acontecido nos testes realizados pela UEFA, no domingo, antes do jogo com a Escócia.

Chilwell e Mount vão falhar, assim, o jogo desta terça-feira com a República Checa, em Wembley, mas podem voltar a ficar disponíveis para o jogo dos oitavos de final, cuja data depende ainda da posição da Inglaterra no Grupo E.