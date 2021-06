O futebolista Billy Gilmour testou positivo à covid-19 e é baixa na seleção da Escócia no Euro 2020, confirmou esta segunda-feira a Associação Escocesa de Futebol (SFA).

Em comunicado, a SFA refere que Gilmour vai agora «ficar isolado por dez dias e, portanto, falha o jogo de amanhã [terça-feira] do grupo D do Euro 2020, contra a Croácia, em Hampden Park».

O médio de 20 anos do Chelsea, que foi considerado o homem do jogo pela UEFA no Inglaterra-Escócia, leva três internacionalizações pela seleção principal escocesa, todas elas este mês: estreou-se dia 2 no particular contra Países Baixos e jogou também dia 6, ante Luxemburgo.

