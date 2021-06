A seleção inglesa de futebol não registou nenhum caso positivo de infeção pelo novo coronavírus nos testes realizados no domingo, confirmou esta segunda-feira a Federação (FA).

O organismo referiu que todos os jogadores e demais elementos da estrutura tiveram resultados negativos nos testes PCR, dois dias depois do empate com a Escócia e de ter sido conhecido, esta manhã, o teste positivo do jogador escocês Billy Gilmour.

A Inglaterra defronta a República Checa na terça-feira, em jogo da terceira e última jornada do grupo D do Euro 2020. Ingleses e checos têm quatro pontos cada, enquanto Escócia e Croácia têm um cada.