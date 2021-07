José Mourinho, no papel de comentador da rádio inglesa TalkSport, considerou a vitória da Inglaterra sobre a Ucrânia (4-0), nos quartos de final do Euro2020, como «muito fácil». O treinador português considera que a equipa liderada por Gareth Southgate é «formidável» e que soube explorar os pontos fracos do adversário com uma exibição sólida, mas deixou alguns conselhos para a meia-final com a Dinamarca que antevê bem mais complicada para os ingleses.

«Sem dúvida que foi uma boa exibição da Inglaterra e que os jogadores facilitaram a missão, mas, como já tinha dito na última vez que falámos, foi um jogo muito fácil para a Inglaterra. Tiveram o jogo sempre sob controlo, não tiveram nenhum problema, não tiveram lesões, não tiveram castigos e a meia-final vai ser bem mais difícil porque a Dinamarca é muito melhor equipa do que a Ucrânia», vaticinou.

O treinador fez também uma avaliação ao próximo adversário da Inglaterra, a Dinamarca que deixou a República Checa pelo caminho com um triunfo por 2-1. «É uma equipa muito sólida. Encontraram uma forma de jogar diferente daquela com que começaram. Começaram obviamente com o Christian Eriksen como número dez e com uma linha de quatro atrás. Agora jogam com três defesas, com uma equipa sólida e com jogadores que atuam nas melhores ligas, com muita experiência», referiu.

Além disso, Mourinho considera que a equipa está a tirar rendimento da união provocada pelo incidente com Eriksen. «Eles estão muito positivos apesar do que a aconteceu com o Christian e passam a ideia que estão emocionalmente fortes. Penso que vai ser um jogo difícil para a Inglaterra, apesar da Inglaterra também estar bem e de jogar em casa», destacou.

A fechar, o novo treinador da Roma deixou ainda umas «dicas» a Southagate. «A Inglaterra precisa de jogar com três centrais como fez frente à Alemanha? A minha resposta é não. Neste jogo a Inglaterra não precisa de se adaptar à Dinamarca. É nesse sentido que coloco dúvidas em relação a Maguire. Sterling e Kane têm de jogar, mas há dois lugares que, na minha opinião, estão em aberto. O Gareth vai ter de tomar uma decisão. O Jadon Sancho está a jogar bem, o Phil Foden começou o torneio, tal como o Mount. O Jack Grealish, que não parece ser um dos favoritos de Gareth, está a aproveitar todos os minutos que tem em campo. Penso que não é necessário jogar com três centras como fizeram frente à Alemanha», referiu.

Um dos jogadores em evidência na seleção inglesa tem sido Luke Shaw que foi jogador de mourinho no United. «Está a jogar cada vez melhor. Penso que uma linha de quatro com o espetacular Euro que os dois médios estão a fazer é suficiente para controlar o ataque da Dinamarca. Depois ficas com quatro jogadores para dar criatividade ao jogo», destacou ainda.