A Dinamarca está a fazer um sensacional Campeonato da Europa de 2020 e garantiu este sábado o apuramento para as meias-finais da competição, ao vencer a República Checa por 2-1.



Thomas Delaney (6m) e Kasper Dolberg (42m) marcaram para a seleção dinamarquesa, enquanto o goleador Patrik Schick (49m) reduziu para os checos após o intervalo.



Patrik Schick chegou aos cinco golos na prova, igualando Cristiano Ronaldo no topo da lista de melhores marcadores.



Com a outra meia-final definida (Itália-Espanha), a Dinamarca espera agora pelo desfecho do duelo entre Inglaterra e Ucrânia, que tem início agendado para as 20h00, para conhecer o próximo adversário no Euro 2020.



A seleção nórdica não chegava às meias-finais de um Campeonato da Europa há 29 anos, desde 1992, ano em que acabou por vencer o troféu.