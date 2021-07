Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para agradecer a todos os que o ajudaram a alcançar mais uma marca histórica, depois de se ter destacado como melhor marcador do Euro2020 que terminou no domingo com a consagração da Itália.

O Internacional português marcou um total de cinco golos, três deles de grande penalidade, tantos como o checo Patrik Schick, mas acabou por ficar à frente porque o primeiro fator de desempate é o número de assistências e depois o tempo de utilização.

«Obrigado a todos que me ajudaram a atingir mais uma marca histórica!», escreveu o craque de 36 anos na sua conta pessoal no Instagram.