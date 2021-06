Portugal sofreu, mas acabou de entrar no Euro2020 com o pé direito, com uma vitória sobre a Hungria, por 3-0, na abertura do Grupo F, com três golos tardios.

Raphael Guerreiro desbloqueou o marcador aos 84 minutos, antes de Cristiano Ronaldo bisar no jogo.

Vejo o resumo com os golos e os melhores lances: