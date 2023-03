O novo selecionador espanhol, Luis de la Fuente, anunciou esta sexta-feira os convocados para os jogos de qualificação para o Euro 2024 contra Noruega e Escócia.



Apenas 11 dos 26 jogadores que estiveram presentes no Mundial 2022 fazem parte da lista de «La Roja».



Destaque para a presença do ex-Sporting Pedro Porro na lista de convocados assim como a de Nacho, jogador que não era chamado desde 2018. Nota ainda para o facto de os quatro melhores marcadores espanhóis do campeonato do país estarem na lista: Joselu, Morata, Aspas e Moreno.



Por sua vez, Jordi Alba, Azpilicueta e Koke, alguns dos mais experientes, ficaram de fora.



Os convocados de De la Fuente:



Guarda-redes: Kepa, Robert Sánchez e Raya;



Defesas: Gayà, Balde, Laporte, Iñigo Martínez, Nacho, David García, Porro e Carvajal;



Médios: Rodri, Zubimendi, Gavi, Fabián, Merino, Ceballos e Pedri;

Avançados: Morata, Olmo, Nico Williams, Bryan Gil, Oyarzabal, Aspas, Joselu e Gerard Moreno;