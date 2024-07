Dentro do Portugal-França, há um Cristiano Ronaldo-Mbappé, a julgar pelas questões feitas pela imprensa gaulesa no Volksparkstadion, esta quinta-feira. O selecionador nacional, Roberto Martínez, discorda dessa ideia e deixou-o claro na conferência de imprensa antes do jogo dos quartos de final do Euro 2024.



«O futebol é um desporto de equipa, não é um jogo individual. Estamos a falar de dois jogadores incríveis que têm uma influência no desporto mundial. Essa influência vai continuar. O Cristiano teve influência no Mbappé assim como o Mbappé tem sobre outros jogadores», sublinhou.



O espanhol vincou que a seleção gaulesa não vale apenas o que vale o seu capitão. «A França não é só Mbappé, há jogadores que podem atacar o espaço e temos de limitá-los. A França tem capacidade para defender com muitos jogadores e explorar ataques rápidos pelo Mbappé, Dembélé, Thuram. Como equipa precisamos de ter um desempenho completo. Não há um plano individual para defender um jogador.»



Na sequência das questões dos jornalistas estrangeiros, Martínez deixou muitos elogios a Ronaldo. «Todos os dias é um dia novo. O Ronaldo já ganhou tudo, tem imensos recordes, é o mais internacional de sempre, o jogador com mais golos, mas a frescura que traz é surpreendente. Na Seleção é um exemplo de alguém que quer ganhar e competir todos os jogos.Quando tens um jogador tão comprometido assim, acabas por sentir-te privilegiado por isso», concluiu.



O Portugal-França joga-se esta sexta-feira, às 20h00, em Hamburgo.