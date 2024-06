«Não há favoritos a ganhar o Europeu.»



Esta é a opinião do selecionador nacional, Roberto Martínez, que inclui Portugal no lote das seleções candidatas a vencer o torneio.



«Sou o selecionador de Portugal, não posso estar só a sonhar. Tenho de trabalhar todos os dias. A geração que temos é maravilhosa, muito comprometida com a Seleção. Queremos que os sonhos dos portugueses se tornem realidade. O meu sonho é tentar realizar o sonho dos adeptos. A minha experiência diz-me que não há favoritos, há mais de do que dez vencedores de Europeus. Portugal está no grupo de candidatos assim como a Itália», defendeu, quando questionado pela imprensa transalpina.



O espanhol não escondeu o «orgulho» que sente por liderar a seleção portuguesa. «Estou muito orgulhoso por treinar Portugal. Adoro descobrir a cultura do país, a paixão e o que significa para os emigrantes a Seleção. Nunca imaginei, superou as minhas expetativas e dá-me responsabilidade», disse.