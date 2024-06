Depois de na véspera terem trabalho à margem do grupo, Diogo Jota, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos participaram sem limitações nos primeiros 15 minutos abertos do treino desta quarta-feira. Na véspera do embate com a Geórgia, Roberto Martínez confirmou que os três têm hipótese de jogar alguns minutos no jogo em Gelsenkirchen.



«Os três estão aptos para jogar amanhã [quarta-feira], mas acho que não podem jogar os 90 minutos. Só fizeram um treino com a equipa. Clinicamente estão aptos», assegurou, em conferência de imprensa.



O embate entre georgianos e portugueses está marcado para as 20h00 desta quarta-feira, na Arena AufSchalke.