Mais do que passes vistosos ou grandes golos (embora já tenha feito alguns), João Palhinha destaca-se em vários momentos sem bola, com desarmes no chão ou duelos ganhos. A dois dias do duelo com a Eslovénia, o médio admitiu que tem «paixão pela recuperação de bolas» e por ajudar as equipas onde está no momento defensivo.



«Todos têm o seu papel. Este grupo tem características diferentes. Individualmente, vocês conhecem-me, sabem o jogador que gosto de ser, a paixão que tenho pela recuperação de bolas. O momento defensivo é bastante importante. Sempre tive isso comigo desde o início da minha carreira. Faz parte da minha imagem. As pessoas acabam por gostar de mim pela minha entrega ao jogo, algo que vou ter sempre. Caso contrário não seria eu», disse, em conferência de imprensa.



O Portugal-Eslovénia está agendado para as 20h00 da próxima segunda-feira, em Frankfurt.