Já são conhecidos os grupos da fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha, depois do sorteio realizado este sábado, em Hamburgo.

A Seleção Nacional ficou colocada no Grupo F, juntamente com a Turquia, Chéquia e o vencedor do Play-Off C (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão).

Portugal estreia-se frente à Chéquia, dia 18 de junho, em Leipzig. Quatro dias depois, a 22 junho, defronta a Turquia , em Dortmund, e fecha a fase de grupos a 26 de junho, contra o vencedor do Play-off C (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), em Gelsenkirchen.

A Itália (campeã da Europa em 1968 e 2000), detentora do título, está no Grupo B, com a Albânia, Croácia e Espanha (campeão da Europa em (1964, 2008, 2012), naquele que pode ser considerado o «grupo da morte».

O Campeonato da Europa começa a 14 de junho e termina a 14 de julho, dia em que vai ser conhecido o novo campeão da Europa em Berlim.

GRUPO A

ALEMANHA

ESCÓCIA

HUNGRIA

SUÍÇA

GRUPO B

ESPANHA

CROÁCIA

ITÁLIA

ALBÂNIA

GRUPO C

ESLOVÉNIA

DINAMARCA

SÉRVIA

INGLATERRA

GRUPO D

PLAY-OFF A*

PAÍSES BAIXOS

ÁUSTRIA

FRANÇA

GRUPO E

BÉLGICA

ESLOVÁQUIA

ROMÉNIA

PLAY-OFF B*

GRUPO F

TURQUIA

PLAY-OFF C*

PORTUGAL

CHÉQUIA

*Play-offs (jogos marcados para 21 de março de 2024):

A: Polónia-Estónia vs País de Gales ou Finlândia

B: Bósnia Israel-Islândia vs Bósnia-Herzegovina ou Ucrânia

C: Geórgia-Luxemburgo vs Grécia-Cazaquistão