Cristiano Ronaldo abriu o marcador frente ao Liechtenstein e, desta forma, alcançou o belga Romelu Lukaku na lista dos melhores marcadores da fase de qualificação para o Euro2024, com um total de dez golos marcados em oito jogos.

O goleador do Al Nassr já tinha bisado no primeiro jogo com o Liechtenstein (4-0), depois também marcou em dose dupla nos jogos com o Luxemburgo (6-0), Eslováquia (3-2) e Bósnia (5-0), juntando ainda mais um golo determinante no triunfo sobre a Islândia (1-0).

Portugal ainda vai receber a Islândia, no próximo domingo, no Estádio de Alvalade, enquanto a Bélgica fecha a fase de qualificação, também no domingo, frente ao Azerbaijão.

Os melhores marcadores da fase de qualificação para o Euro2024

10 GOLOS

Romelu Lukaku (Bélgica), 7 jogos

Cristiano Ronaldo (Portugal), 8 jogos

7 GOLOS

Hojlund (Dinamarca), 8 jogos

McTominay (Escócia), 7 jogos

Harry Kane (Inglaterra), 6 jogos

6 GOLOS

Amdouni (Suíça), 8 jogos

Kylian Mbappé (França), 6 jogos

Haaland (Noruega), 5 jogos

5 GOLOS

Bruno Fernandes (Portugal), 10 jogos

Masouras (Grécia), 7 jogos

Mitrovic (Sérvia), 6 jogos

4 GOLOS

Zainutdinov (Cazaquistão), 8 jogos

Sesko (Eslovénia), 7 jogos

Sabitzer (Áustria), 7 jogos

Joselu (Espanha), 7 jogos

Varga (Hungria), 6 jogos)

Niclaescu (Moldova), 6 jogos

Saka (Inglaterra), 5 jogos

Morata (Espanha), 5 jogos