A Itália goleou neste sábado Malta, por 4-0, no Grupo C de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024. Os transalpinos esqueceram por umas horas o escândalo das apostas ilegais que está a afetar o futebol local e que promete ainda maiores contornos.

Giacomo Bonaventura (22m) inaugurou a contagem, Domenico Berardi bisou (45+1m e 63m) e Davide Frattesi (90+3m) confirmou o cenário de goleada já no período de compensação.

Com este resultado, a Itália responde à Ucrânia de Trubin e segue na segunda posição do Grupo C, com 10 pontos em cinco jogos, a três da líder Inglaterra. Malta ainda não pontuou.

CLASSIFICAÇÃO - GRUPO C:

1.º: Inglaterra, 13 pontos (5 jogos)

2.º: Itália, 10 pontos (5))

3.º: Ucrânia, 10 pontos (6)

4.º: Macedónia do Norte, 7 pontos (6)

5.º: Malta, 0 pontos (6)

No Grupo C, a Hungria garantiu um importante triunfo frente à Sérvia, por 2-1, isolando-se na frente, com uma vantagem de três pontos e um jogo a menos.

Barnabás Varga (21m) adiantou os húngaros, Strahinja Pavlovic ainda fez o empata para os sérvios (33m), mas Roland Sallai, na resposta (34m), fixou o resultado final com o melhor golo do dia.

CLASIFICAÇÃO - GRUPO G

1.º HUNGRIA, 13 pontos (5 jogos)

2.º SÉRVIA, 10 (6)

3.º Montenegro, 8 (5)

4.º Lituânia, 5 (6)

5. Bulgária, 2 (6)

A Dinamarca, com o sportinguista Hjulmand como suplente não utilizado, bateu o Cazaquistão por 3-1, lutando com a Eslovénia pela liderança no Grupo H.

Jonas Wind (36m) e Robert Skov (45+2m e 48m) marcaram para os dinamarqueses, Vorogovskiy reduziu para os visitantes (58m)

CLASSIFICAÇÃO - GRUPO H:

1.º ESLOVÉNIA; 16 pontos (7 jogos)

2.º DINAMARCA, 16 (7)

3.º Finlândia, 12 (7)

4.º Cazaquistão, 12 (7)

5.º irlanda do Norte, 6 (7)