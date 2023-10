A Ucrânia recebeu e venceu a Macedónia do Norte por 2-0, na tarde deste sábado, em Praga, na Chéquia, somando três pontos num duelo crucial na corrida ao Euro 2024.

Com o guarda-redes do Benfica, Anatoliy Trubin, na baliza, a Ucrânia fez o primeiro golo do encontro aos 30 minutos da primeira parte, por Georgiy Sudakov. Já em cima do apito final, no quinto de seis minutos de compensação, Oleksandr Karavaiev fez o 2-0 com que terminou o encontro.

Trubin destacou-se ainda com o 1-0 no marcador, ao fazer uma grande defesa, a remate de Churlinov.

Com este resultado, os ucranianos somam agora dez pontos em seis jogos e isolam-se à condição no segundo lugar, descolando precisamente da Macedónia do Norte, que mantém os sete pontos no mesmo número de jogos e vê ainda mais complicado o objetivo, depois da presença no Euro 2020: resta-lhe a visita a Itália e a receção à Inglaterra.

É que, no meio de Ucrânia e Macedónia do Norte, surge a Itália, com sete pontos, mas agora com menos dois jogos do que os adversários. Os italianos recebem ainda neste sábado a seleção de Malta (19h45), que ainda não pontuou.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO C:

1.º: Inglaterra, 13 pontos (menos um jogo)

2.º: Ucrânia, 10 pontos

3.º: Itália, 7 pontos (menos dois jogos)

4.º: Macedónia do Norte, 7 pontos

5.º: Malta, 0 pontos (menos um jogo)

Também ao início desta tarde, para o grupo H, num jogo praticamente sem influência nas contas do apuramento, a Irlanda do Norte pôs fim a cinco derrotas seguidas, ao vencer na receção a San Marino, por 3-0 (já tinha ganho fora, por 2-0, na primeira jornada).

Os golos de Paul Smyth, Josh Magennis e Conor McMenamin, aos cinco, 11 e 81 minutos, respetivamente, resolveram o encontro, num grupo altamente equilibrado entre os quatro primeiros classificados e que tem ainda o Eslovénia-Finlândia (17h00) e o Dinamarca-Cazaquistão (19h45) este sábado.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO H:

1.º: Eslovénia, 13 pontos (menos um jogo)

2.º: Dinamarca, 13 pontos (menos um jogo)

3.º: Finlândia, 12 pontos (menos um jogo)

4.º: Cazaquistão, 12 pontos (menos um jogo)

5.º: Irlanda do Norte, 6 pontos

6.º: San Marino, 0 pontos