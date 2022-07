O Europeu feminino está aí à porta e começa já no dia 6 de julho.

Até à final, dia 31 deste mês, 16 seleções tentarão fazer história ao longo de 31 jogos que passarão por dez estádios.

Wembley, mítico palco do futebol mundial, acolhe a final da competição.

Portugal, que estará no Grupo C juntamente com Países Baixos, Suécia e Suíça, fará os três jogos no Leigh Sport Stadium, em Leigh, cidade da Área Metropolitana de Manchester, região onde estarão situados cinco dos dez estádios: entre eles Old Trafford e o Academy Stadium, no centro de treinos do Manchester City.

