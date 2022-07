Peter Gerhardsson, selecionador da Suécia, admitiu que as bolas paradas «podem ser decisivas» para ganhar a Portugal este domingo e garantir o apuramento para os quartos de final do Europeu feminino, em Inglaterra.

«É um dos elementos importantes do nosso jogo, no qual somos particularmente bons, por isso, amanhã, [domingo], [as bolas paradas] podem ser decisivas», afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da terceira e derradeira jornada do Grupo C.

Gerhardsson disse que a Suécia está «habituada» a marcar golos a partir de livres ou pontapés de canto, incluindo contra Portugal (4-0 na 28.ª edição da Algarve Cup), devido à «vantagem da altura».

«Mas Portugal vai estar a treinar para defender as bolas paradas. No jogo com a Suíça [vitória por 2-1] também tentámos apostar nas bolas paradas e não conseguimos», antecipou, salientando a necessidade de as jogadoras suecas fazerem mais movimentações e desmarcações para criar outro tipo de oportunidades de golo.

O treinador reconheceu a evolução de Portugal no futebol feminino, destacando a habilidade técnica e velocidade das jogadoras lusas, e desvalorizou a diferença entre as duas equipas no ranking da FIFA, no qual as nórdicas ocupam o segundo posto e as lusas seguem no 30.º.

Uma das favoritas a ganhar o torneio, a Suécia foi campeã em 1984 e chegou aos quartos de final no Europeu de 2017, sendo que Gerhardsson liderou a equipa na conquista de uma medalha de bronze no Mundial Feminino de 2019 e prata olímpica em Tóquio2020.

No entanto, o empate com os Países Baixos deixou em aberto a qualificação no Grupo C, pois tanto Portugal como a Suíça podem passar se ganharem nesta última jornada.

«É verdade que estamos numa situação relativamente nova», confiou, ao comentar o facto de a Suécia ainda não ter garantido o apuramento para a próxima fase ao fim dos dois primeiros jogos, admitindo alguma pressão: «O jogo contra Portugal vai ser entusiasmante e, se correr mal, temos de lidar com isso, é a vida».

Suécia e Portugal defrontam-se no domingo, às 17h00, no Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, Inglaterra.